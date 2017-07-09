بيان هيئة كبار العلماء السعودية عن العنف الأسري: مجرم شرعاً ويتنافى مع تعاليم الإسلام

أصدرت هيئة كبار العلماء، الأحد (9 يوليو 2017)، فتوى بتحريم العنف الأسري والسلوك العدواني، مشيرة إلى أنها تتنافى مع تعاليم الإسلام.

وقالت الهيئة عبر حسابها بتويتر، ‏”العنف الأسري والسلوك العدواني، ضد أفراد الأسرة أو غيرهم محرم شرعًا، ويتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة”.

وتأتي فتوى الهيئة بعد انتشار فيديو على الإنترنت يظهر أبًا يعنف ابنته الصغيرة من خلال ضربها وشتمها بألفاظ كثيرة، الأمر الذي أثار استياء الكثيرين.

وقد تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط الأب وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، أنه من خلال مُتابعة ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي فقد تم رصد عدة مقاطع فيديو يظهر من خلالها شخص يقوم بتعنيف ابنته.

وبناءً عليه وفي ضوء التنسيق المشترك مع وحدات وفرق الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية فقد عملت الأجهزة الأمنية على تحديد هوية صاحب المقطع.

وأكد أنه بتوفيق من الله تمكنت فرق دوريات الأمن بمنطقة الرياض في كمين محكم من ضبطه “سعودي 40 عامًا” والوصول للطفلة المعنَّفة وتسليمها لوالدتها بعد أخذ التعهد اللازم بالمحافظة عليها بحضور مندوب وحدة الحماية الاجتماعية.

كما تم توقيف الأب بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لمعالجة القضية وفقًا لنظام حماية الطفل من الإيذاء.