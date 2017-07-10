3 محطات مركزية لتبريد مباني المدينة الجامعية بالشدادية بالمياه

زار وفد من المؤسسة العامة للرعاية السكنية والشركة الكورية، المسؤولة عن تنفيذ مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الجديدة، مدينة صباح السالم الجامعية، بغية الاطلاع على منظومة تبريد المباني بواسطة المياه المبردة، التي طبقت في المدينة الجامعية، عبر إنشاء 3 محطات مركزية لهذا الغرض في حرم الشدادية.

وقالت م. سلمي المسند من مؤسسة السكنية: «إن مشروع مدينة صباح السالم الجامعية من أكبر المدن الجامعية في الشرق الأوسط، ويحتوي على مشاريع فريدة تطبق بطرق وجودة عالمية». وأضافت أن الفريق الزائر اطلع على تمديدات الأجهزة الكهربائية، وكيفية توصيل المياه المبردة إلى المباني الضخمة عن طريق مضخات المياه، وكيفية توفيرها للطاقة على المدى البعيد.