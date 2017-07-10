الفحم النباتي يجتاح مقاهي أميركا وأستراليا

أخذت الحلويات في الآونة الأخيرة منحى ملؤه الألوان، لدرجة أنه أطلق عليها اسم «حلويات قوس قزح»، أما اليوم فأخذت الحلوى اتجاها معاكسا تماما، وبدلا من قوس قزح، تحاشت المقاهي من أستراليا إلى الولايات المتحدة الأميركية كل الألوان، لتبيع مأكولات سوداء بالكامل أطلقت عليها اسم «الطعام القوطي».

ويعد مقهى «جود سورت» في نيويورك أول المقاهي في المدينة التي تقدم قهوة «اللاتيه القوطية» السوداء كالليل باستثناء الطبقة البيضاء من حليب جوز الهند على الوجه.

ومن المفترض أن هذا النوع من الشراب صحي للغاية بفضل استخدامه الفحم النباتي النشط للحصول على لونه القوي.

وتوضح كيت روس، مديرة مقهى «جود سورت» أن الفحم النباتي النشط يزيل السموم من الجسم وكذلك يساعد في الهضم.

اكتسبت عدة مطاعم ومقاه أخرى في نيويورك شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي باستغلال الاتجاه القوطي؛ حيث استخدمت الفحم النباتي النشط في عجين الخبز والبيتزا وفي العصائر وحتى البوظة.

كان الفحم النباتي النشط الذي يعطي هذه المأكولات اللون المميز يستخدم في المستشفيات منذ فترة طويلة لعلاج المرضى المصابين بالتسمم أو الذين أخذوا جرعات زائدة.

وفي حين أنه ليس صحيا تناول الفحم النباتي النشط بكميات مرتفعة، فإنه من المحتمل أن الكميات الصغيرة التي تستخدم لتلوين الطعام القوطي ليست مضرة بالصحة. غير أنها يمكن أن تتسبب في آثار عكسية عند تناوله مع أدوية أخرى.