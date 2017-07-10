طقس اليوم : حار ورطب نسبيا.. والعظمى 47

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلاً فيسود طقس حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة، ودرجة الحرارة العظمى 47 والصغرى 29.

وعن حالة البحر نهاراً فيكون خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج 1 – 3 قدم.

في حين يكون ليلاً خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج 1 – 4 قدم.