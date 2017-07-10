آل روتشيلد و”المطبلاتيه”

يبدو انه هناك من يرى بكل ازمه نمر بها،تجارة رابحة واستثمارا ناجحا.

بعدما انتشرت عائلة روتشلد اليهودية ألمانية الاصل في اكبر عواصم أوربا بهدف تكوين امبراوطورية اقتصادية كبرى،وجدت روتشيلد استغلال الحروب وسيلة مُثلى لتحقيق غايتها وتعزيز ثرواتها وفرصة لأظهار صكوك الولاء للحكومات التي يعيشون على ارضها.اثناء معركة “وترلو” التي كانت بين انجلترا وحلفائها من جهة والامبراوطورية الفرنسية بقيادة نابليون من جهة اخرى، دعم فرع روتشيلد الفرنسي نابليون وجيشه ،بينما دعم الفرع الآخر انجلترا ،حتى يستغل كل فرع من العائلة هذه الازمه بما يتوافق مع مصالحه،ما ان تنتهي حرب الا و روتشيلد تكون قد عززت من خلالها ثروتها ونفوذها حتى اصبحت عائلة ذات ثراء فاحش، يلقبها المصرفيون بال “money master” وعززت نفوذها حتى استطاعت ان تلعب دور الوسيط بين المنظمات الصهيونية وبلفور وزير الخارجية البريطاني الى ان انتزعت منه وعداً بأقامة دولة لليهود في فلسطين عام 1917.

الفئة الرخيصه التي بلا مبدأ وتفتقد الى اي قيمة اخلاقية، لم تبدأ بروتشيلد ولن تنتهي ببعض “الارجوزات” الذين يملؤون الساحه اليوم. عبدالباري دولار مثال على ما اقصد الذي له موقف مع كل ايداع بحسابه دون خط او لون او اعتبار .وامثاله بهذه الازمه بين الاشقاء بدأ لي اكثر مما كنت اتصور. من ضمنهم شخصيات ليبراليه مثقفه دافعت عن مبادئها واظهرت ايمانها بالتتعددية وحرية التعبير، لطالما كنت اراهم بتبجيل لم اتصور يوماً ان اراهم مجتمعين في الوحل مع عبدالباري وغيره باختلاف انتماءهم.

حققت روتشيلد بخبثها امبراطورية مالية ضخمه،ولا اشفق الا على من ارتضوا بطيب نوياهم ام بسوءها ان يكونوا وقوداً للأزمات السياسية بين الاشقاء. ارخص انواع البشر هم “المطبلاتيه” الذين ظلموا انفسهم قبل مجتمعاتهم ،فهم يشكلون ازمه تعاني منها الاوطان اكبر من اي ازمة سياسية اخرى،بعد قبولهم هذه المهانه بمقابل مصداقيتهم وسمعتهم، كم انا متوق ان ارى نفاقهم يتجلى من جديد بعد ان تعود المياه لمجاريها!