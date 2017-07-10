الهاجري: قرار “البصمة” عشوائي ويدل على تخبط مسؤولي “الديوان”

استنكر سعيد الهاجري رئيس نقابة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اقرار البصمة على من تم استثناؤهم من مدراء ومراقبين ومن خدموا فوق ال 25 سنة.

ووصف الهاجري القرار بالتعسفي وان عقول قياديي ديوان الخدمة المدنية مهتمة فقط بالحضور، ولا استغرب هذا لأن بعضهم أصبح قياديا بالواسطة.

وقال الهاجري: ايعقل بعد 25 سنة خدمة يتم تقييم الكفاءات الوطنية بالحضور والإنصراف فقط من غير النظر إلي ما يقومون به من عمل؟!

وختم الهاجري: ما يحدث مهزلة بمعني الكلمة وقياديو الديوان يتخبطون فأين البديل الإستراتيجي الذي سمعنا عنه منذ ما يزيد عن خمسة سنوات واين مبدأ تكافؤ الفرص واين العدالة بين الخريجين واين الإحلال والي متى يمنح الوافدون رواتب خيالية بموافقة قياديي الديوان؟ اتمني ان ينظر قياديو الديوان الي المصلحة العامة بالكثير من الأمور وعدم النظر بأمور محاربة الكفاءات الوطنية ومعاملتها بطريقة طفولية.