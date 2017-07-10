الحربش: الرضوخ لطلب “حمّاد” وإشراكه في لجنة تحقيق “مكتب ألمانيا” معيب في حق مكتب المجلس

‏قال النائب د.جمعان الحربش : علمت انه أمام اصرارالنائب سعدون حمادعلى المشاركة في التحقيق في التجاوزات المنسوبة لمكتب ألمانيا فانه تم الرضوخ لطلبه.

وأضاف الحربش من حسابه في “تويتر” : رغم تأكيدات رئيس المجلس ورئيس اللجنة أن حماد لن يشارك في كل ما يتعلق بالتحقيق في مكتب ألمانيا لأنه أبدى رأيا مسبقا بل وأحكاما مسبقة في عدة مرات فقد تم الرضوخ لطلبه.

وأردف الحربش قائلا: كما علمت ان هناك مؤامرة تحيكها ذات القيادات التي تم عزلها من الوزارة لانتداب موظف له رأي مسبق ليشارك في التحقيق لتكتمل المؤامرة

‏⁧‫ وختم الحربش : ما يحدث معيب في حق مكتب المجلس والمؤسسة التشريعية وسيكون لنا موقف منه.

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