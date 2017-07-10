“الجمارك” الكويتية تنفي تهريب حاويات من ميناء الشويخ بعد إفراغها

نفت الادارة العامة للجمارك الكويتية اليوم الاثنين تهريب ثلاث حاويات من ميناء الشويخ بعد إفراغها مؤكدة “اكتشاف رجال إدارة جمارك الموانئ الشمالية عملية تزوير بالاوراق المستندية الخاصة ببيان البضاعة الجمركي”.

وقالت الجمارك في بيان صحافي ان ما أوردته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تهريب تلك الحاويات عار عن الصحة تماما مبينة انه تم التزوير بالاوراق المستندية للحاويات التي كانت تحوي (سيراميك) بقصد التهرب من الرسوم الجمركية ورسوم الشحن.

وأوضحت ان عملية تفتيش الحاويات تم بأحدث الاساليب وفق الاجراءات المتبعة المنصوص عليها بالقانون والاجراءات الجمركية المتعارف عليها مشيرة الى ان لدى الادارة ما يبين صحة ذلك عبر وجود ختم التفتيش على البيان الجمركي.

وذكرت ان الإدارة العامة للجمارك طلبت من النيابة العامة تحريك دعوى جزائية ضد شبهة التهرب مبينة ان النيابة قيدت الواقعة في حصر نيابة الشؤون التجارية.