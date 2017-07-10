العراق يعلن النصر النهائي على (داعش) في الموصل

بغداد – 10 – 7 (كونا) — اعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الاثنين النصر النهائي على تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية (داعش) في مدينة الموصل اخر المدن الكبيرة التي وقعت بيد التنظيم.

وذكر بيان عاجل ومقتضب لمكتب رئيس الوزراء ان "العبادي يعلن النصر المؤزر من قلب الموصل المحررة".

واعلن التلفزيون الحكومي العراقي ان شبكاته ستبث بعد قليل بيانا وصفته بالتاريخي لرئيس الوزراء.

وكان العبادي ارجا امس اعلان النصر بسبب بقاء عدد من الجيوب لتنظيم (داعش) في منازل لاتزيد على مئة منزل في الساحل الايمن من مدينة الموصل.

وتوالت ردود الفعل الدولية امس واليوم بشأن الساعات الاخيرة من معركة الموصل مرحبة ومهنئة بدحر تنظيم (داعش) من المدينة بعد سقوطها بيده في صيف عام 2014.

وخاضت القوات العراقية منذ اكتوبر الماضي معركة شرسة لتحرير الموصل بعدما حشدت لها قوات من الجيش والشرطة ووحدات المتطوعين المسماة بالحشد الشعبي كما اجرت تنسيقا وتعاونا مع القيادة العسكرية الامريكية ومع وحدات البشمركة لاجل معركة التحرير.