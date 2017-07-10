الأمطار الغزيرة تغلق محطات مترو في باريس مؤقتا

أغلقت إدارة مترو الأنفاق في باريس، لفترة وجيزة، عدة محطات مترو جراء فيضانات تسببت بها العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الفرنسية ليل الأحد، كما أعلن مسؤولون اليوم (الاثنين).

وأعلنت الهيئة المستقلة للنقل في باريس «را تي بي» أن عاصفة عنيفة ضربت باريس في وقت متأخر الأحد استمرت ساعتين وأدت إلى إغلاق 15 محطة قطارات أنفاق جراء الفيضانات.

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها صباح الاثنين بعد إعادة فتح محطات المترو.

استؤنف هطول الأمطار في وقت مبكر صباح الاثنين، ووضعت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية 12 دائرة بينها تلك الواقعة ضمن منطقة باريس الكبرى، في درجة «إنذار برتقالي» أي تحذير من الأمطار الغزيرة والعواصف.

وقالت فرقة إطفاء باريس أنها تلقت خلال الليل 1700 اتصال طوارئ وتدخلت في 87 حالة معظمها كان لفتح أقبية غمرتها المياه.

وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية أن نسبة تراكم المتساقطات في باريس بلغت 49 مليمترا خلال ساعة واحد مساء الأحد، وهو رقم قياسي يوازي معدل أمطار لثلاثة أسابيع خلال شهر يوليو (تموز) في العاصمة الفرنسية.

كما أفادت أن نسبة المتساقطات القياسية السابقة في باريس تعود إلى 2 يوليو 1995 حيث بلغت 47 مليمترا.

في المحصلة، بلغت نسبة الأمطار في العاصمة الفرنسية مساء الأحد 68 مليمترا، حسب أرقام المحطة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور تظهر موظفي محطات القطار والمياه تغمر أرجلهم، وسلالم تحولت إلى شلالات وسقوف ترشح منها مياه الأمطار.