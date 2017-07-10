وفيات اليوم الإثنين 10-7-2017

• عبدالله جاسم محمد العمران، 12 عاما، (شيع)، الرجال: كيفان، ق4، شارع القدس، م56، تلفون: 97773533، النساء: القرين، ق3، ش15، م11، تلفون: 99141954

• فهد عبدالله مناور الثويمر، 61 عاما، (شيع)، الرجال: الرابية، ق4، شارع المخفر، م37، تلفون: 55050779، النساء: الرابية، ق1، ش41، م49

• نجمة مبارك محمد الحيدر، أرملة: ناصر سهو الهدبه، 69 عاما، (شيعت)، الرجال: الروضة، ق2، ش26، م29، ديوان الحيدر مقابل الدائري الرابع، تلفون: 99995626، النساء: الفردوس، ق2، ش1، ج5، م9، تلفون: 99602268

• كلثم عباس رضا تقي، زوجة: عبدالله غلوم تقي، 71 عاما، (شيعت)، الرجال: ميدان حولي، الحسينية الأشكنانية، تلفون: 99818718، 99919133، النساء: بنيد القار، حسينية سيد علي الموسوي، تلفون: 99322231، 96634887

• فاطمة محمد علي المخيطر، أرملة: عبدالرحمن حميد العبدلي، 72 عاما، (شيعت)، الرجال: حطين، ق4، ش15، م50، تلفون: 97880066، النساء: الأندلس، ق12، ش111، م117، تلفون: 66334226

«إنا لله وإنا إليه راجعون»