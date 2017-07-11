الكويت وامريكا وبريطانيا تناشد كافة الاطراف بسرعة احتواء الازمة الراهنة في المنطقة

الكويت – 10 – 7 (كونا) — ناشدت دولة الكويت والولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة كافة الأطراف على سرعة احتواء الأزمة الراهنة في المنطقة وإيجاد حل لها في أقرب وقت من خلال الحوار.

واعربت الدول الثلاث عقب اجتماع مشترك عقده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتي وبحضور وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح مع كل من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل مساء الاثنين في قصر بيان العامر عن عميق القلق جراء استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة.

وجدد كل من الجانبين الأمريكي والبريطاني دعمهم الكامل للوساطة الكويتية ومساعي وجهود حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لحل الأزمة.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.