قرصنة قناة “العالم” الإيرانية

أكدت قناة “العالم” الإخبارية الإيرانية الناطقة باللغة العربية اختراق حسابها على موقع “تويتر” مساء اليوم من قبل مجموعة هاكرز سعودية.

وذكرت القناة أن مجموعة تسمي نفسها “درع المملكة” اخترقت الحساب، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعمد فيها “سعوديون غاضبون” من نشاطات القناة إلى حجب القناة واختراق موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التوصل الاجتماعي، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

ووضع الهاكرز صورة العلم السعودي على أعلى الصفحة، كما وضعوا صورة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بدل شعار القناة.