طقس اليوم: شديد الحرارة.. والعظمى 52

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 42 كم/ساعة مثيرة للغبار و تظهر بعض السحب العالية، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلاً فيسود طقس حار نسبيا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 22 – 45 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، ودرجة الحرارة، العظمى 52 والصغرى 34.

وعن حالة البحر نهاراً فيكون خفيف إلى معتدل تتحول إلى عالي الموج تدريجيا، ارتفاع الموج 2 – 6 قدم.

في حين يكون ليلاً معتدل إلى عالي الموج، وارتفاع الموج 3 – 6 قدم .