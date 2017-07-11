سليماني: جيش العراق سيصبح عقائدياً

قال قائد فيلق «القدس» الإيراني إن الجيش العراقي في الطريق إلى أن يصبح جيشا عقائديا، مضيفا أن «الحرس الثوري» عمل على مدار الساعة لتسليح «الحشد الشعبي» بعد تأسيسه.

وذكر سليماني على هامش مشاركته في تأبين أحد قتلى «الحرس» في سوريا، أمس أن «حزب الله» اللبناني «قدم خبراته للحشد»، وخسر الكثير من قواته في سوريا والعراق، وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وفي سياق متصل، قال نائب قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي إن «أذرع المقاومة اكتملت في شرق البحر المتوسط»، في معرض دفاعه عن دور «الحرس» في المنطقة.