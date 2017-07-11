مقتل 16 شخصا بتحطم طائرة عسكرية في ولاية ميسيسبي

لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم إثر تحطم طائرة نقل عسكرية “C-130” اليوم في ولاية ميسيسيبي الأمريكية. ونقلت وكالات أنباء عن السلطات المحلية في الولاية ترجيحها انفجار الطائرة في الجو.

وبحسب المعطيات الأولية فقد تحطمت الطائرة في مقاطعة لي فلوري قبالة الطريق السريع.

وأفادت السلطات الأمريكية بأن المحققين عثروا على حطام الطائرة على جانبي الطريق السريع، فيما لا تزال عمليات التحقيق جارية لكشف ملابسات الحادث.

وقال مسؤول في ولاية ميسيسيبي، إن الطائرة كانت محملة بذخيرة، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف بشأن وقوع تفجيرات تعرقل تقدم عمليات الإنقاذ، “هناك الكثير من الذخيرة في الطائرة، وهذا هو السبب في إعاقة عملنا، إذ تتوالى التفجيرات بين الفينة والأخرى”.

من جهتها أكدت قوات مشاة البحرية الأمريكية أن الطائرة المتحطمة تابعة للقوات البحرية.