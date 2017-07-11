خيميس رودريغز من ريال مدريد الى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة

من دون مقدمات، أعلن نادي بايرن ميونيخ عن ضمّ لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الكولومبي خاميس رودريغيز، على سبيل الإعارة لمدة موسمين في مفاجأة من نوعها.

اتفق الناديان على صفقة الإعارة حتى 30 يونيو 2019 مع بند يسمح لبايرن ميونيخ بشرائه بعد إنقضاء العقد الحالي.

سيوقّع خاميس على العقد في ميونيخ بعد الخضوع للفحوص الطبية الروتينية.

كانت كل المؤشرات توحي الى إنتقال خاميس من نادي العاصمة الإسبانية الى مانشستر يونايتد الإنكليزي او احد اندية الدوري الإنكليزي، غير انّ بايرن ميونيخ دخل الى خط المفاوضات مع النجم الكولومبي في الايام القليلة الماضية ونجح في إنتزاع توقيعه.