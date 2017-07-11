البراك معزيا بوفاة الياور: أصالته وقيمه ومبادئه تجسدت برفضه اصدار بيان تأييد لاحتلال الكويت

أصدر النائب السابق مسلم البراك تصريحا صحفيا للتعزية بوفاة الشيخ محسن العجيل الياور.

وقال البراك :

خالص العزاء لعائلة الجربا ولقبيلة شمر ولكل الأحرار في العالم العربي الذين التزموا بمبادئهم ومواقفهم وقيمهم ولم يحسبوا في ذلك حسابات الربح والخساره بوفاة الشيخ محسن العجيل الياور “رحمه الله” والذي رفض أن يطاوع النظام البائد في العراق لإصدار بيان تأييد على إحتلال الكويت في 1990/8/2 وترك رحمه الله الوطن والجاه والأراضي ليختار المنفى إحتراماً لأصالته وقيمه ومبادئه ونخوته العربية الأصيلة وليس هذا بغريب على هذه الأسرة الكريمة التي أنجبت الأحرار، وسطر التاريخ بأحرف من نور مسيرتهم المشرفه.

وكذلك ليس مستغرباً على قبيلة شمر ولا قصور بالأخرين والتي كان ولا يزال العز والكرامه عنواناً لهم ولسيرتهم، رحم الله الشيخ محسن العجيل الياور وأسكنه فسيح جناته ونسأل الله أن يجعل قبره روضةً من رياض الجنه ولمثله وأمثاله من أصحاب القيم والمكارم والذين تجري في عروقهم دماء العز والكرامه، صدح المتنبي في قصيدته الشهيره :

على قدر اهل العزم تأتي العزائم

وتاتي على قدر الكرام المكارم

وتعظم في عين الصغير صغارها

وتصغر في عين العظيم العظائم