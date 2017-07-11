وفيات اليوم الثلاثاء 11-7-2017

• أحمد حسين أحمد الحداد، 67 عاما، (شيع)، الرجال: المنصورية، حسينية الياسين، تلفون: 25436697، النساء: القرين، ق1، ش17، م36، تلفون: 55522324

• عبدالوهاب عبدالله روح الدين، 61 عاما، (شيع)، الرجال: ديوان الكنادرة، الشعب، تلفون: 60004034، النساء: مبارك الكبير، ق5، ش3، م1، تلفون: 99988799

• يعقوب ياسين عبدالكريم محمد، 80 عاما، (شيع)، العدان، ق4، ش10، م45، تلفون: 55994686

• عزيزة عبداللطيف محمد المطوع، أرملة: إبراهيم جاسم بن ناجي، 83 عاما، (شيعت)، الرجال: ديوان القناعات، الشويخ السكنية، تلفون: 60606615، النساء: الفيحاء، ق4، ش41، م7، تلفون: 99251318

• بدرية عبدالكريم عبدالله العزاز، 68 عاما، (تشيع التاسعة صباح غد الأربعاء)، الرجال: الروضة، ق1، ش11، م11، تلفون: 98722777، النساء: حطين، ق4، ش423، م7، تلفون: 99776889

• عصام خالد خليفة البحوه، 61 عاما، (شيع)، الرجال: العديلية، ديوان البحوه، ق2، شارع المروءة، تلفون: 94495034، النساء: الجابرية، ق5، ش14، م4

«إنا لله وإنا إليه راجعون»