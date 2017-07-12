(الخطوط الكويتية) توقع اتفاقية مع التعليم العالي لابتعاث 180 طالبا لدراسة الطيران

الكويت – 12 – 7 (كونا) — وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الأربعاء اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العالي لابتعاث 180 طالبا كويتيا لدراسة علوم الطيران في بريطانيا.

وقالت (الكويتية) في بيان صحافي إن خطة الابتعاث ستكون على مدار ثلاثة أعوام بواقع 60 طالبا سنويا وستكون مدة الدراسة 20 شهرا يتم خلالها التأمين طبيا على الطلاب على حسب ما هو معمول به في نظام البعثات ب(التعليم العالي).

وأوضحت أن توقيع الاتفاقية تم بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس والرئيس التنفيذي ل(الكويتية) إبراهيم الخزام.

ونقل البيان عن الوزيرة الصبيح قولها إن الشباب الكويتيين هم الخطوة الأهم في تطوير وتنمية (الكويتية) لذا كانت الموارد البشرية من أولويات الإدارة الجديدة للشركة مؤكدة دور الشباب في تطوير وتنمية الشركة.

وأضافت الصبيح أنه يحق لأي طالب كويتي في المرحلة العمرية ما بين 17 و23 عاما التقديم في هذا البرنامج عبر الموقع الإلكتروني للشركة حيث سيتم فرز الطلبات داخليا للتأكد من استيفاء الشروط الأولية.

وأوضحت أنه سيتم بعد ذلك إرسال الطلبات إلى الكليات لتقوم بدورها بإجراء اختبارات القدرات العلمية والعملية وسيعقب ذلك إجراء مقابلات شخصية للطلبة المرشحين للابتعاث والذين اجتازوا اختبارات الكليات.

من جهته اعرب الوزير الفارس وفقا للبيان عن سعادته بالتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية لتوفير تخصص جديد في الابتعاث للطلبة موضحا ان (التعليم العالي) ستقوم بتوفير كافة الامكانات للطلاب بدءا من إجراءات القبول واستقبالهم إضافة إلى المتابعة الدورية وصولا إلى اعتماد الشهادة عند اكتمال الدراسة.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي ل(الكويتية) ابراهيم الخزام إن الاتفاقية تأتي في إطار خطة الشركة لدعم وتنمية وتطوير المهارات الكويتية التي تصب في إلتزامها الدائم نحو تطوير صناعة الطيران والتنمية الاقتصادية الشاملة في دولة الكويت.

وأضاف الخزام أن (الكويتية) ستعلن قريبا عن فتح باب التسجيل عبر موقعها الالكتروني للراغبين في دراسة علوم الطيران التجاري وهندسة الطيران في افضل المعاهد البريطانية ليتلحقوا بالشركة بعد إكمال الدراسة ليكونوا جزءا من مسيرة التطوير والتنمية في الناقل الوطني الرسمي.