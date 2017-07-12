أولى دفعات الأبقار “الحلابة” تصل الى #قطر

وصلت أولى دفعات الأبقار التي تستوردها شركة “بلدنا” القطرية للإنتاج الحيواني، من ألمانيا وهولندا والولايات المتحدة وأستراليا، إلى الدوحة، الثلاثاء، ضمن ما تقول الشركة إنها خطة لتوفير 30 إلى 35 في المائة من احتياجات الدولة من الحليب.

وقال جون دور، الرئيس التنفيذي لشركة “بلدنا” التي تملكها شركة “Power International Holding”، في تصريحات لـCNN: “نحن لا نحاول التنافس مع المزارعين المحليين، نحاول فقط تعويض النقص.”

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستكون “تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100 في المائة،” فيما يخص منتجات الحليب والزبادي.

ووصلت أول شحنة التي تكونت من 165 بقرة، الثلاثاء، على متن طائرات تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى مطار حمد الدولي في الدوحة، ضمن ما قال دور إنها خطة لاستيراد ما يصل مجموعه إلى 4 آلاف بقرة، وقدّر أن إنتاجها سيصل إلى قرابة 100 طن من الحليب يومياً.

ويُذكر أن الخطوط الجوية القطرية لم تستجب لطلب الحصول على تعليق حتى لحظة إعداد هاذ التقرير.