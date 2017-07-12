وفيات اليوم الأربعاء 12-7-2017

– كواكب صالح أحمد مهنا، 49 عاما، (شيعت)، رجال: الرميثية، حسينية الامام المهدي (المهنا)، تلفون: 55477730، نساء: ضاحية عبدالله المبارك، ق6، ش615، م17.

– عوض فهد عوض الزعبوط، 17 عاما، (شيع)، رجال: سعد العبدالله، ق9، ش902، م24، تلفون: 99997794، نساء: الرقة، ق2، ش26، م77، تلفون: 97847877.

– بدرية علي مكي القلاف، أرملة/أكبر الرقا عاشور القلاف، 90 عاما، (شيعت)، رجال: مسجد البحارنة، الدعية، تلفون: 55484488، نساء: الرميثية، ق3، ش30، م16، تلفون: 99626689.

– شكرية حمد الدبيان، أرملة/جاسم محمد بو حمرة، 82 عاما، (شيعت)، رجال: اليرموك، ق4، ش3، م4، تلفون: 96003337، نساء: جنوب السرة، حطين، ق1، ش105، م4، تلفون: 99602090.

– عبدالله فريدون علي رستم، 63 عاما، (شيع)، حسينية البلوش، الجابرية، تلفون: 60390002، 99683815.

– مبارك عبدالله علي العازمي، 90 عاما، (شيع)، العدان، ق7، ش9، م2، تلفون: 99049348.

– يوسف يعقوب حسين الخلف، 79 عاما، (شيع)، رجال: حطين، ق2، ش17، م13، تلفون: 66070602، 99056607، نساء: بيان، ق12، ش1، ج2، م18، تلفون: 25381599.

«إنا لله وإنا إليه راجعون»