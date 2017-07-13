الجبري: إصدار رخص البناء إلكترونيا يعكس التطور في عملنا

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية الكويتي محمد الجبري اليوم الأربعاء إن النظام الإلكتروني لإصدار تراخيص البناء يعد انجازا يعكس الصورة الحقيقية للتطور الملحوظ في بلدية الكويت.

وأضاف الجبري في كلمة بمناسبة تدشين اصدار رخص البناء إلكترونيا في فرع بلدية محافظة العاصمة أن رخص البناء في السابق كانت تستغرق الكثير من الوقت والجهد في حين أصبح انجاز هذه الرخص إلكترونيا لا يتجاوز اليومين بحد أقصى وبعض المعاملات.

من جانبه قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي خلال العرض المرئي لتدشين الخدمة الالكترونية إن ثناء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على البلدية حملها مسؤولية مضاعفة بأن تكون على قدر هذا الثناء.

وأضاف المنفوحي أن النظام الإلكتروني لرخص البناء يساهم في تطوير عمل البلدية من خلال إنجاز المعاملة دون الحاجة إلى النظام الورقي المعمول به سابقا مبينا أن 35 في المئة من رخص البناء استخرجت خلال ساعتين بعدما كانت تستغرق أياما.

وكشف عن عزم البلدية التعاقد مع إحدى شركات المختصة في (الستلايت) من أجل الكشف على كل مواقع أراضي الفضاء دون الحاجة إلى مراجعة البلدية.

وذكر أن النظام الإلكتروني يضمن السواسية في التعامل مع المعاملات كافة مشيرا إلى وجود (بار كود) يحتوي على كل معلومات المعاملة علاوة على أن دفع قيمة المعاملة يكون عن طريق شبكة الإنترنت.

وبين أن النظام الإلكتروني يهدف إلى خدمة للمواطن والتسهيل عليه ودون التساهل بالعقوبة على المكاتب الهندسية التي تتلاعب بالوثائق.

وأفاد بأن البلدية ستطرح المرحلة الثانية من الخدمات والربط الإلكتروني في فبراير المقبل بعد الانتهاء من ربط كل فروعها بإصدار رخص البناء إلكترونيا.

بدوره قال عضو مجلس الأمة راكان النصف إن لجنة (تحسين بيئة الأعمال) البرلمانية تعمل على تحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت عبر منطلقين تشريعي وتنفيذي مؤكدا ان تطور البلدية يشكل نقلة نوعية في تحسين بيئة الأعمال في البلاد.

وأضاف النائب النصف أن تحسين بيئة الأعمال في البلاد لا يقتصر على وزارة أو جهة معينة بل هي منظومة متكاملة مرتبط بعضها ببعض مشيدا بالجهود المبذولة من مسؤولي البلدية في انجاز رخص البناء إلكترونيا.

يذكر أن بلدية الكويت انتهت من ربط فروع بلديات مبارك الكبير وحولي والعاصمة بالبرنامج الإلكتروني لإصدار رخص البناء.