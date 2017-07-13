“الكهرباء”: استكمال عملية التحول الرقمي بمحطة الصبية لتوليد الطاقة

اعلن وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس محمد بوشهري اليوم الأربعاء استكمال شركة (جنرال إلكتريك) العالمية عمليات التحول الرقمي بمحطة الصبية لتوليد الطاقة "قبل الموعد المحدد".

وأضاف بوشهري في تصريح صحافي بهذه المناسبة إن (الكهرباء) حريصة على دعم كل الجهود التي تركز على تعزيز البنى التحتية لقطاع الطاقة بما ينسجم مع رؤية (كويت 2035).

وأوضح ان توفير موارد الطاقة الموثوقة وضمان أعلى مستويات الانتاجية في الأصول من المرتكزات الرئيسية لتعزيز البنى التحتية بمجال الطاقة.

وبين أن التحول الرقمي لمحطة الصبية باستخدام التقنيات الحديثة التي طورتها (جنرال الكتريك) يعد رفدا للجهود الرامية إلى التوظيف الأمثل للأصول والاستفادة من إمكاناتها الإنتاجية بأفضل أسلوب ممكن.

وذكر أن (جنرال إلكتريك) قامت بتركيب عدد من حلول (اي بي ام) ومنها وحدة متابعة حالة الأجهزة والمعدات ووحدة إدارة الموثوقية وخدمات المراقبة والتشخيص.

وأشار إلى أن استكمال الشركة لعمليات التحول الرقمي في محطة الصبية يعزز موثوقية العمليات في المحطة بالتزامن مع تحسين الأداء وبتكاليف أقل.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال خدمات الطاقة في (جنرال إلكتريك) الشرق الأوسط وأفريقيا جوزيف أنيس في تصريح مماثل إن استكمال عملية التحول الرقمي في محطة الصبية يعكس التزام الشركة الجاد والمستمر بالمساهمة في تمكين الاستفادة المثلى من البنى التحتية لقطاع الطاقة في دولة الكويت.

وبين أنيس أن حلول (اي بي ام) قادرة على مواكبة حجم وتعقيد البيانات الصناعية وتتيح لوزارة الكهرباء والماء الارتقاء بمستويات الموثوقية والاستمرارية في محطة الصبية عبر توظيف إمكانات الإنترنت الصناعي.

وأفاد بأن الآلات المتصلة عبر الإنترنت الصناعي والمجهزة بمستشعرات البيانات تقوم بجمع كميات ضخمة من المعلومات في منصة بيانات مركزية آمنة إذ يقدم تحليل هذه البيانات معلومات مهمة تتيح تشخيص حالة المعدات وأي مشكلات تواجهها بشكل استباقي.

وذكر أن المشروع يعد امتدادا لمساهمات (جنرال إلكتريك) البارزة في دعم تطور قطاع توليدالطاقة في الكويت مبينا أن تقنيات الشركة تعمل على تزويد أكثر من ثلث الطاقة المنتجة في دولة الكويت إضافة إلى مساهمتها في توفير أكثر من 250 فرصة عمل في البلاد.

وتعتبر (جنرال إلكتريك للطاقة) شركة عالمية رائدة بمجال توليد الطاقة إلى جانب خبراتها التخصصية المتعمقة في مساعدة العملاء على توليد الكهرباء من المصادر المتنوعة للوقود.

وتعمل الشركة على تطوير قطاع الكهرباء عبر محطات الطاقة الرقمية والتوربينات الغازية الأضخم والأكثر كفاءة في العالم وتحقيق الاستقرار والتوازن في عمل المحطات وحلول الخدمات والترقية إضافة إلى البرمجيات القائمة على البيانات.