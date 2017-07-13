“الجمارك”: فتح باب التسجيل في دورات التفتيش الجمركي

أعلنت الادارة العامة للجمارك الكويتية اليوم الاربعاء فتح باب القبول والتسجيل لموظفي الجمارك في دورات مفتش جمركي (بنين) ومساعد مفتش جمركي (بنات) والمزمع تنظيمها في سبتمبر المقبل بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وقال المدير العام للادارة المستشار جمال الجلاوي في تصريح صحافي انه تم انتقاء نخبة من الكفاءات الجمركية وذوي الخبرة من المختصين العاملين ب(الجمارك) للمشاركة كمحاضرين في الدورات.

وأوضح الجلاوي ان آخر موعد لاستقبال طلبات التسجيل سيكون بحلول 23 يوليو الجاري داعيا الى ضرورة الالتزام بالشروط الخاصة التي تم تعميمها على جميع موظفي الادارة.

وأشار الى ان طلبات الالتحاق بالدورة ستقدم الى مكتب التدريب بمقر الادارة العامة للجمارك بالشويخ على ان تكون الاولوية لموظفي (الجمارك) كما في الدورات السابقة التي نظمت بالتعاون مع (التطبيقي).

واكد حرص (الجمارك) على رفع كفاءة وخبرات موظفيها في كافة المجالات الجمركية والادارية والفنية والمالية والتأهيل والتدريب بغية الوصول الى اعلى المستويات في الاداء.