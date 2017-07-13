“الصحة” تعلن جهوزيتها لاستقبال موسم الحج

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاربعاء جهوزيتها التامة لاستقبال موسم الحج للعام الحالي واتخاذها كافة الاجراءات الرامية لضمان سلامة الحجاج الكويتيين وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بالوزارة الدكتورة ماجدة القطان في تصريح صحافي ان الوزارة جهزت اكثر من 40 مركزا للصحة الوقائية بمشاركة اكثر من 60 طبيبا وقائيا و150 مفتشا صحيا و170 ممرضة لفحص وتطعيم الحجاج.

واضافت القطان ان من بين التجهيزات التي انهتها (الصحة) توفير نحو 30 الف بطاقة صحية لفحص الحجاج وتطعيمهم فضلا عن توفير الطعوم الوقائية من الامراض لاسيما التهاب السحايا والانفلونزا والنيموكوكال بواقع 20 الف جرعة من كل طعم.

واوضحت ان وزارة الصحة تعمل حاليا على تحويل واجراء الفحص الطبي الشامل مع الفحص المخبري بقسم مختبرات الصحة العامة مبينة انه تم تخصيص اكثر من 40 فنيا ومسؤولا لتسريع اجراءات الفحص لمتداولي الاغذية والعاملين بحملات الحج.

وفيما يتعلق بالاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار الامراض والاوبئة خلال موسم الحج لفتت القطان الى التنسيق مع وزارة الداخلية لتشغيل 8 كاميرات حرارية مع التمديدات المطلوبة بالمراكز الحدودية.

واشارت الى التنسيق مع ادارة الطوارئ الطبية لنقل الحالات المصابة الى العزل والعلاج فضلا عن تحديد خطط الطوارئ واطلاعهم على الاجراءات المطلوبة مع عمل تدريب ميداني حي لاستخدام الكاميرات الحرارية للتأكد من جاهزيتها.

واكدت تنسيق الوزارة مع الادارة العامة الطيران المدني لتفعيل غرف العزل المجهزة بمطار الكويت الكويتي وتفعيل 7 كاميرات حرارية مع التمديدات المطلوبة وتجربتها.

وقالت ان الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية عملت على تسهيل اجراءات الفريق الوقائي الكويتي المكون من ثلاثة اطباء مختصين مشيرة الى زيارة الفريق لعدد 48 مقرا تعود لحملات الحج الكويتية بمكة المكرمة للتأكد من استيفاء كل الاشتراطات الصحية.

واضافت القطان انه بعد الانتهاء من استكمال الاشتراطات اللازمة سيقوم قطاع الصحة العامة بتحديد الارشادات الخاصة بالفئات التي ينصح بتأجيل سفرها ووضع الارشادات الخاصة بتطعيمات الحجاج والارشادات الخاصة للقادمين من دول موبوءة.

واوضحت انه سيتم ايضا الاتفاق على الارشادات الاساسية للوقاية من الامراض المعدية والاوبئة وكذلك الارشادات العامة لجميع الاطباء العاملين بالقطاعين الحكومي والاهلي في التعامل مع الحجاج قبل واثناء وبعد السفر.