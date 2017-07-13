حملة “الكويت إلى جانبكم” تقدم مساعدات طبية لمكافحة (الكوليرا) في اليمن

وزعت حملة (الكويت الى جانبكم) اليوم الاربعاء مساعدات طبية خاصة بمكافحة وباء (الكوليرا) مقدمة من دولة الكويت الى اهالي منطقة (حجر) بمحافظة الضالع اليمنية.

ونقل بيان للحملة عن مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة (الضالع) الدكتور محمد عبداللاه اشادته بالجهود الخيرة التي تبذلها دولة الكويت لمساعدة الشعب اليمني في مختلف المجالات لاسيما في المجال الصحي.

وقال عبداللاه “أن مكتب الصحة بالضالع بذل جهود في مكافحة وباء الكوليرا بالتعاون مع الشركاء حيث تم فتح أكثر من 14 مركزا علاجيا على مستوى المحافظة ولاتزال تتوسع في فتح مراكز علاجية في المناطق النائية لتقديم خدمات علاجية لمن لا يملكون القدرة للوصول إلى المراكز والمستشفيات”.

واشار الى أن الكثير من المنظمات استجابت لنداء مكتب الصحة كمنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود وهيئة الإغاثة الكويتية بمختلف مكوناتها “والذي كان لها الدور البارز في تقديم الدعم ومساعدة المحافظة لمواجهة وباء الكوليرا من خلال توفير المحاليل والسوائل والمضادات الحيوية وغيرها”.

وذكر البيان ان عدد الحالات المصابة بالكوليرا بلغت نحو 17500 منها سبعة آلاف حالة وفاة سجلت لدى مكتب الصحة بمحافظة (الضالع).