كاميرات صغيرة لتوثيق عمل رجال الشرطة بالأردن

قررت مديرية الأمن العام في الأردن، وضع كاميرات رقمية صغيرة وذات جودة مرتفعة، على صدور وأكتاف رحال الأمن العام اثناء تأدية واجباتهم .

وتراهن السلطات على الكاميرات، للوقوف على أسلوب رجال الشرطة في التعامل مع المواطنين وقياس مدى الشفافية والحيادية، فضلا عن المحافظة على الحقوق أثناء تقديم الخدمة الأمنية لهم.

فضلا عن ذلك، تطمح المبادرة إلى الحد من الاحتكاكات التي تحدث أحياناً بين الطرفين، والوقوف على حقيقة ما يجري في حال تقدم أحد الطرفين بشكوى أو اعتراض على المخالفات المرورية على وجه الخصوص.