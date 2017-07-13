تجمع المعلمين الكويتيين يلتقي وزير التربية ويقدم له 5 مطالب

أصدر تجمع المعلمين الكويتيين بيانا صحفيا بعد مقابلة وزير التربية د.محمد الفارس يوم أمس الاربعاء.

وفي التفاصيل:

قام رئيس تجمع المعلمين الكويتيين أ. عايض البرازي بمقابلة وزير التربية د.محمد الفارس و بحضور اعضاء تجمع المعلمين الكويتيين أ. فهد الميموني و أ.طيبة الملا و أ.بدر غازي و أ.سناء المليفي .

في بداية المقابلة تم توجية الشكر لمعالي الوزير على مقابلتة لتجمع المعلمين و بدوره ابدى استعداده ان يكون هناك عدة لقاءات بالمستقبل يتم فيها مناقشة مطالب و هموم المعلمين و المعلمات .

قدم اعضاء التجمع في اول لقاء مع الوزير خمس مطالب لكي ينظر بها الوزير :-

1- الغاء المهام الادارية عن المعلمين و المعلمات و تفريغ المعلم للتدريس .

2- الغاء سرية التقارير ( تقويم الكفاءة ) ، حتى يتسنى للمعلمين معرفة تقيمهم السنوي .

3- تشكيل لجنة بحث و حل مشاكل الترقي الوظيفي (الوظائف الإشرافية) للمعلمين و المعلمات في جميع التخصصات و في جميع المراحل .

4- الغاء شرط ال 150 يوم عمل بالنسبة لمكافئة الاعمال الممتازة و جعلها 130 يوم كما في السابق يتسنى للمعلمين الاستفادة منها خصوصا المعلمات( اجازة الوضع ) .

5- تشريع قانون خاص لحماية المعلمين.

و في نهاية اللقاء جدد رئيس تجمع المعلمين عايض البرازي و اعضاء التجمع شكرهم لوزير التربية على حسن الاستقبال و التجاوب في مطالب المعلمين و المعلمات و تم طلب مقابلة اخرى للحديث عن الأعمال الشاقة و مطالب اخرى يتم تحديدها مع اعضاء تجمع المعلمين الكويتيين .