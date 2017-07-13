طائرة كندية نجت من كارثة تاريخية

أعلنت الوكالة الفيدرالية الأمريكية للطيران، فتح تحقيق بعدما تفادت طائرة تابعة لشركة الطيران الكندية “إير كندا” كارثة ربما تكون الأسوأ في تاريخ الطيران، عندما أرادت الهبوط على مدرج مكتظ بالطائرات التي تنتظر التوجيهات لإقلاعها في مطار فرانسيسكو.

وقالت الوكالة في بيان، الأربعاء (12 يوليو 2017)، إن طائرة الإيرباص إيه 320 التي كانت تُقل 140 راكبًا، تلقت الموافقة على الهبوط في المدرج 28 من هذا المطار الدولي، قبيل منتصف ليل الجمعة، “لكن قبطانها اتبع خطأً مسار المدرج سي الموازي لمدرج” الهبوط، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وكانت 4 طائرات تنتظر على “المدرج سي” الضوء الأخضر لتقلع عندما قامت الطائرة الكندية التي تقل 135 مسافرًا وطاقمًا من 5 أفراد بمناورتها للهبوط، لكن المراقب الجوي أعاد توجيهها وجرت محاولة الهبوط الثانية “بدون أي حادث”.

وقال طيار سابق في شركة “يونايتد إيرلاينز”، إن ما حدث كان يمكن أن يصبح على الأرجح أكبر كارثة في تاريخ الطيران.

ويكشف تسجيل صوتي للاتصالات اللا سلكية التي جرت بين الطيار وبرج المراقبة، وُضع على الإنترنت؛ وقائع الحادث.

فقد تلقَّى الطيار التوجيهات بالهبوط في المهبط 28-يمين الموازي لمدرج الإقلاع سي، لكنه اتصل مجددًا ببرج المراقبة. وقال: “أريد أن أؤكد -هنا إير كندا 759- نرى أنوارًا على المدرج هناك. هل يمكنكم تأكيد إعطائنا الإذن بالهبوط؟”.

وجاء الرد: “إير كندا 759، تأكيد للهبوط في المهبط 28-يمين. ليس هناك أحد غيركم على 28-يمين”. وردَّ الطيار: “علم. إير كندا 759”.

وعندها يسمع صوت رجل هو الأرجح قائد واحدة من الطائرات المتوقفة: “إلى أين يذهب؟ إنه في مدرج الإقلاع”. وعندها أعاد المراقب الجوي توجيه الطائرة الكندية.