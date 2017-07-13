“الأرصاد”: طقس البلاد رطب نسبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع

الكويت – 13 – 7 (كونا) -– توقع رئيس قسم التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي ان يسود البلاد طقسا رطب نسبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تحول الرياح الى جنوبية شرقية.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي تصاحبه رياح شمالية غربية تنشط على فترات مثيرة للغبار في المناطق المكشوفة حتى الساعات الاولى من مساء اليوم الخميس ثم تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة غدا وبعد غد.

وأوضح أن الرياح الجنوبية الشرقية تصاحبها كتلة هوائية رطبة نسبيا قادمة من الخليج العربي مع فرصة لتكون الضباب الخفيف في الساعات المتأخرة من الليل كما تظهر بعض السحب العالية خلال معظم هذه الفترة.

وذكر أن الطقس الليلة يكون حارا نسبيا والرياح شمالية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة بين 30 و 32 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يتراوح ارتفاعه من قدم الى أربع أقدام.

وتوقع القراوي طقسا شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية نهار غد الجمعة مع رياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 46 و 48 درجة مئوية.

وأضاف أن الطقس مساء غد سيكون حارا نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و 30 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 30 و 32 درجة مئوية والبحر عموما نهار ومساء غد يكون خفيفا إلى معتدل الموج من قدم إلى أربع أقدام.

وعن الأحوال الجوية نهار السبت المقبل أشار القراوي إلى استمرار الطقس شديد الحرارة والرطب نسبيا على المناطق الساحلية مع رياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و 32 كيلومترا في الساعة والحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و 49 درجة مئوية.

وبين أن الرياح مساء السبت تكون متقلبة الاتجاه ثم تتحول إلى شمالية غربية لاحقا خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 29 و 31 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج حيث يتراوح ارتفاع الموج خلال فترات يوم السبت ما بين قدم وأربع أقدام.