الصندوق الكويتي للتنمية يقرض المالديف 3 ملايين و600 ألف دينار

تم اليوم في مالي التوقيع على إتفاقية قرض بين جمهورية المالديف والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً قيمته ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار كويتي ، (ما يعادل 12.24 مليون دولار أمريكي) ، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع حماية الساحل الشرقي لجزيرة فومولا . ويجدر بالذكر أن الصندوق يعتمد كلياً على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية .

وقد وقع على إتفاقية القرض ، نيابة عن جمهورية المالديف معالي السيد/ أحمد مناور – وزير المالية والخزينة ، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية السيد/ هشام إبراهيم الوقيان – نائب المدير العام ، وقد شهد حفل التوقيع سعادة السفير/ خلف بوظهير – سفير دولة الكويت لدى جمهورية سريلانكا والمحال إلى المالديف ، والسيد/ وليد شملان البحر – المدير الإقليمي لدول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي .

يهدف المشروع إلى دعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في جمهورية المالديف من خلال تحسين الأحوال المعيشية للسكان في جزيرة فومولا ، التي تعد إحدى الجزر الرئيسية في البلاد ، من خلال حماية الساحل الشرقي للجزيرة من أثر الأمواج . ويتكون المشروع من إنشاء حائط من الركام الصخري يبلغ إرتفاعه حوالي 2.8 متر ويبلغ طوله حوالي 3.0 كيلومتر على بعد 10-30 متر من الساحل . كما يشمل المشروع أعمال تكسيه الشاطئ بالرمال المناسبة في الأماكن المتأثرة بالنحر ، إضافة لتوفير الدعم المؤسسي والخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على المشروع .

وبالتوقيع على هذا القرض فإنه سيكون القرض 13 الذي يقدمه الصندوق إلى جمهورية المالديف ، حيث سبق أن قدم لها الصندوق 12 قرضاً بقيمة 39.5 مليون دينار كويتي ، أي نحو 134.3 مليون دولار أمريكي ، لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة ، بالإضافة إلى 8 منح بقيمة 1.39 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 4.69 مليون دولار أمريكي ، مخصصة لأغراض مختلفة بما فيها دراسة الجدوى الإقتصادية والفنية لبعض المشاريع . كما يدير الصندوق منحة مقدمة من حكومة دولة الكويت بمبلغ حوالي 2 مليون دولار أمريكي ، من موارد صندوق الكويت للحياة الكريمة لدعم الأمن الغذائي في الدول الإسلامية.