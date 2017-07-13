“حدس” تستنكر اقتراح أحد النواب تجريم العمل السياسي الجماعي ومعاقبة العاملين فيه

استنكرت الحركة الدستورية الإسلامية “حدس” ما تم تداوله إعلاميا حول نية أحد أعضاء مجلس الأمة التقدم باقتراح بقانون يقضي بتجريم العمل السياسي الجماعي ومعاقبة العاملين في العمل السياسي.

وأكدت حدس في بيانها “أن التيارات السياسية الكويتية هي وطنيه الهدف والغايات و تعمل من اجل الارتقاء بالوطن وعلى تواصل مع القيادة السياسية، و أن هذه التيارات السياسية وصلت الى درجه كبيرة من النضج السياسي وكانت دوما على قدر المسؤولية الوطنية الفاعلة في خدمة الوطن والمواطن والمساهمة في إنضاج الفضاء الديمقراطي.”

و أضاف البيان أن “شخصيات و تيارات سياسية عدة من توجهات مختلفة كانت قد تقدمت سابقا بمقترحات ترمي إلى تنظيم العمل السياسي و إشهاره بما يكفل الشفافية و يضمن الانفتاح تحت ضوء الدستور و القانون حيث جاءت تلك المبادرات في سياق الجذور التاريخية الراسخة للتيارات السياسية في المجتمع الكويتي التي ترجع إلى ثلاثينيات القرن الماضي وتقديرا لما لهذه الكيانات من جهود وطاقات في الساحة الوطنية.”

و اختتم البيان: “إن الحركة الدستورية الاسلامية لتستغرب و تستنكر بروز مثل هذه الافكار الرجعية التي تشكل ردة على مجموع تلك المبادرات المتراكمة الهادفة إلى تعزيز العمل السياسي الجماعي وإنضاجه وتطويره.