صحيفة بريطانية: توقيف شاب مسلم لارتدائه “ملابس زائدة” بشكل يثير الشبهات

كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، اليوم الخميس، أن شرطة العاصمة لندن، أوقفت شابًا مسلمًا أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة، لارتيابها في كمية الملابس التي يرتديها.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الشرطة أوقفت محمد شاموني، ضمن حملة “قف وابحث” الأمنية، لاشتباهها في هيئته، وارتدائه الكثير من قطع الملابس أثناء توجهه لأداء الصلاة الجمعة الماضية.

وفي مقطع مصور نشرته “إندبندنت” ظهر الشاب المسلم، وهو يؤكد لضابطين من الشرطة أنه ذاهب لمسجد “ريجينت بارك” بالعاصمة لندن لأداء الصلاة، ولايملك بحوزته مايستدعي تفتيشه.

وشهدت واقعة توقيف شاموني التي استمرت نحو 6 دقائق، تجريده من ممتلكاته وحافظة نقوده، قبل أن يسمح له بالمغادرة.

تجدر الإشارة أن الحملة الأمنية ” قف وابحث” تعطي الحق لعناصر الشرطة في توقيف أي شخص تشتبه في نواياه.

وتستهدف الحملة في الأساس الشباب بسبب ارتفاع معدلات الجرائم التي ترتكب بواسطة السكين والمسدسات في لندن.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مايو الماضي، رفع مستوى التأهب الأمني من “حاد” إلى “حرج” وهي أعلى درجة تأهب، على خلفية الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات “مانشستر أرينا”، وتبناه تنظيم داعش، وأودى بحياة 22 شخصا وإصابة 569 آخرين.

وفي 3 من يونيو/حزيران الماضي، قامت حافلة بعملية دهس استهدفت مارة في محيط جسر لندن، وتوجّهت بعد ذلك نحو منطقة بروغ ماركت، لينزل منها 3 مهاجمين أقدموا على طعن مارة، وأسفر الهجوم عن سقوط 7 قتلى، و50 مصاباً، فيما تمكنت الشرطة من قتل المنفذين الثلاثة.