شركة الدرة للعمالة المنزلية تبدأ أعمالها سبتمبر المقبل والطلبات عبر موقع الكتروني

عُقد اجتماع فني جمع بين مدير عمليات شركة الدرة للعمالة المنزلية أحمد الفارس ورئيس جمعية إشبيلية التعاونية بسام فهاد المطيري وأمين السر سعد محمد الرشيدي ورئيس اللجنة المالية والادارية علي خلف العازمي والمدير العام صلاح سعد المطيري.

وعقب الاجتماع أكد رئيس جمعية إشبيلية التعاونية بسام فهاد المطيري على أن شركة الدرة للعمالة المنزلية ستبدأ أعمالها خلال شهر سبتمبر القادم، مشيداً بهذا المشروع والقائمين عليه وأهدافه من حماية وحفظ الحقوق الإنسانية والإجتماعية للعمالة المنزلية، مشدداً على أن الجمعية ستوفر كل الإمكانيات المتاحة لتنظيم عملية إستقدام العمالة المنزلية.

ومن جانبه أوضح مدير عمليات شركة الدرة للعُمالة المنزلية أحمد الفارس بأن طلبات إستقدام العمالة ستكون عبر موقع إلكتروني سيُعلن فيما بعد وذلك لخدمة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وأن المدة الزمنية لوصول العامل لا تقل عن شهرين منذ بدء تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني، لافتاً إلى أنه تم تحديد بعض الدول مثل الفلبين ، الهند ، مدغشقر ، نيبال ، سيلان.

وأضاف الفارس: ” الكفالة لغاية 6 أشهر أو 3 أشهر حسب الإتفاق والعقد المبرم بين الطرفين، وفي حالة العمالة المرتجعة ستتكفل الشركة بإرجاع العامل دون مقابل مع إمكانية إسترجاع المبلغ بشرط عدم مرور أكثر من 6 أشهر”.