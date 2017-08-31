إلى غلاة الطاعة.. أما مللتم من هذا ؟!

إلى غلاة الطاعة ، إن كنتم حقًا تطبقون ما أتى به السلف الصالح فلماذا تجعلون من من أنفسكم بغالًا تمتطيكم الليبرالية والعلمانية والصفوية والغرب؟!

إلى غلاة الطاعة، إن كنتم حقًا تخشون على الدين والعقيدة ، فلماذا تسمحون للغرب الذي يحارب الإسلام ، وللملحد العربي الذي يتهكم على القرآن وأحاديث الرسول، بانتعالكم كأحذية يسيرون بها لتشويه الإسلام والطعن بالمسلمين ؟!

إلى غلاة الطاعة ، إن كنتم حقًا تحفظون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، فأين أنتم من الحديث الشريف: (( المؤمنين في تَوَادِّهم وتراحُمهم وتعاطُفهم مثلُ الجسد، إِذا اشتكى منه عضو تَدَاعَى له سائرُ الجسد بالسَّهَرِ والحُمِّى ))… فلماذا نرى عزمكم “يخنس“ عندما يتعلق الأمر بغزة التي تنفض عنها الغبار الصهيوني لتنهض بالعزة، وبمعاناة المسلمين في بورما ، وصرخات الثكالى والأيامى في سوريا ، ويوم سالت الدماء في مصر والعراق والأحواز التي سفكت ظلما وعدوانا ؟!… بينما نرى أنوفكم نشطة في ”الشمشمة“ خلف كل إسلامي يدعو إلى نصرة الأقصى والمسلمين المستضعفين، بحثًا عن العثرات والزلات ؟!

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إلى غلاة الطاعة، أما مللتم من كونكم بغال تُمتطى ، وأحذية تُنتعل ؟!… ألا تفتقدون لكرامة وعزة قد يطالبكم بها الأبناء يومًا ما ؟! … جئتم بأقوال وأفعال فيها من الخسة الشيء الكثير، فقط لتعززون بها خذلانكم وخنوعكم ؟!