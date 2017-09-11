“التجارة”: 3 أيام بدل 60 لتأسيس الشركات

قالت وزارة التجارة والصناعة ان ميكنة إجراءات تأسيس الشركات ستسهم في تقليص المدة الزمنية لإجراءات تأسيس الشركات المساهمة وترخيصها من 60 يوما إلى ثلاثة أيام وتقليل الخطوات من 30 إلى 4 فقط.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بالوزارة أحمد الفارس في تصريح نقله بيان للوزارة انه سيتم قريبا الانتهاء من تنفيذ مشروع ميكنة اجراءات قطاع الشركات والتراخيص التجارية بالكامل.

وأضاف ان ميكنة إجراءات تأسيس الشركات ستتضمن ادارة الشركات المساهمة واقسام التأسيس والتراخيص والمتابعة والجمعيات العمومية التابعة لها وادارة شركات الاشخاص وادارة السجل التجاري واقسامه والاسماء التجارية والاستيراد والوكالات التابعة لها اضافة الى ادارتي التراخيص التجارية وشركات التأمين.

وأوضح ان الوزارة انجزت عددا من المشاريع منذ بداية ابريل الماضي اذ اشتملت خدمات تأسيس وترخيص كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن وشركات الشخص الواحد.

وذكر ان الوزارة طورت ايضا اجراءات فروع الشركات واستخراج الرخص الحرة متناهية الصغر واستخراج كتب الجهات الرقابية وخدمات الاستعلام عن حالة طلبات التأسيس والترخيص.

وأكد الفارس سعي الوزارة الى تسهيل الاجراءات امام كل المستثمرين واصحاب الاعمال مشيرا الى ان هناك العديد من المشاريع الاخرى قيد الاعداد والدراسة من شأنها تسهيل بيئة الاعمال في البلاد وتحسينها.