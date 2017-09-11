“الجهراء التعليمية” واستمرار مسلسل القرارات “الغريبة” تجاه موظفيها!

كتب صالح الرحمي:

ضمن مسلسل الأخطاء الإدارية في منطقة الجهراء التعليمية حصلت على نسخة قرار إداري بنقل احدى الموظفات بصورة تخالف القوانين والأعراف في المنطقة.

وحسب نسخة القرار فقد تم نقل إحدى موظفات قسم المحاسبة والتي تحمل مسمى وظيفيا (كاتب أول حسابات) أي في نفس جهة العمل التي يتطلبها تخصصها ليتم نقلها الى قسم إداري بحت لا يندرج ضمن الهيكل الوظيفي لمسمى الموظفة.

وقد يترتب على ذلك إحداث خلل في التسكين الوظيفي وحرمان الموظفة من البدلات والكوادر المالية الخاصة بالمسمى دون وجود مسببات أو حاجة وظيفية لعذا الاجراء، الأمر الذي يعتبره قانونيون تجاوزا على القوانين المنظمة للعمل، وأن مثل هذه القرارات قد يشكل بيئة طاردة للعمل والانجاز الذي ينشده مراجعو المنطقة التعليمية.

والسؤال هنا : كيف ستكون ردة فعل معالي وزير التربية على مثل هذه القرارات وغيرها مما سبق نشره دون تفاعل من قبل “معالي الوزير”..؟!!

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