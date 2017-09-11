“الكيماويات البترولية”: تعيين رئيس تنفيذي لشركة إيكويت حق أصيل لمجلس إدارتها

قالت شركة صناعة الكيماويات البترولية اليوم الاثنين ان تعيين رئيس تنفيذي لشركة (ايكويت) للبتروكيماويات هو “حق اصيل” لمجلس إدارتها والذي يمثله المساهمون الرئيسيون.

واوضحت الشركة ان المساهمين الرئيسيين هم (شركة صناعة الكيماويات البترولية) وتملك نسبة 5ر42 في المئة والمستثمر الأجنبي (شركة داو) بنسبة 5ر42 في المئة فيما يملك القطاع الخاص المحلي النسبة المتبقية (شركة بوبيان للبتروكيماويات 9 في المئة وشركة القرين للبتروكيماويات 6 في المئة).

واشار البيان الى ان شركة ايكويت تدار بناء على ممارسات الحوكمة المعمول بها عالميا بحيث يختص مجلس إدارتها بتعيين الموظفين التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي للشركة ونائبه.

ولفت الى ان عملية تداول مراكز الرئيس ونائبه تنظمها اتفاقية المساهمين الرئيسيين التي تنص على ان “للمساهمين الرئيسيين الحق في ترشيح ممثلين عنهم في هذه المراكز حيث يتم التعيين بتصويت أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ولدورة مدتها ثلاث سنوات”.