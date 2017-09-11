الكندري يشيد بقرار “الخارجية” ضبط المسيئين للكويت

أشاد النائب د. عبد الكريم الكندري بقيام ‏وزارة الخارجية الطلب من سفراء الكويت‬ إعداد قائمة رسمية بضبط المغردين المسيئين للكويت ورموزها وقياداتها لتحريك دعاوى قضائية ضدهم.

وقال الكندري ان وزارة الخارجية الكويتية استخدمت حقها بالمعاملة بالمثل، وهو حق دولي مقبول لدى جميع الدول، وهو ما كنت أطالب به الخارجية الكويتية بشكل مستمر بعد موجة الاساءة التي طالت الكويت وموقفها من الأزمة الخليجية. وأكد النائب الكندري أنه سيستمر بمتابعة هذا الموضوع بالضغط على «الخارجية} من أجل اتخاذ التدابير القانونية والدبلوماسية تجاه المسيئين.