محمد العراده: نستغرب من “وزارة الشباب” تجاهل أهل الاختصاص كاتحاد الإعلام الإلكتروني

محمد العراده: نستغرب من وزارة الدولة لشئون الشباب تجاهل أهل الاختصاص كاتحاد الإعلام الإلكتروني

استنكر أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني محمد العراده تجاهل “وزارة الدولة لشئون الشباب” لاتحاد الإعلام الإلكتروني في الملتقى الإعلامي الشبابي، ووضح قائلاً: “إنَّ اتحاد الإعلام الإلكتروني هو اتحاد قائم ومشهر بدولة الكويت” وهو المختص بالإعلام الإلكتروني والذي ساهم إسهاماً كبيراً في صياغة قانون 8/2016 بشكله الأخير.

وأكد العراده بأن استبعاد الاتحاد المشهر في الدولة ما هو إلا تخبط في المعايير وعدم توكيل المهام لأهلها، وأنَّ هذا الأمر يضر بسمعة الإعلام الإلكتروني الكويتي ويعتبر استصغاراً وعدم احترام لوزارة الإعلام كذلك، مطالباً وزارة الدولة لشئون الشباب بإيضاح تجاهل الاتحاد الرسمي في الدولة بأسرع وقت ممكن.