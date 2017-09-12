منسق “الوسط الديمقراطي” في جامعة الخليج: مستمرون بالعمل الى أن تتحقق المطالب

هنأ منسق قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الخليج للعلوم و التكنولوجيا فيصل عزام الحميدي
الطلبة و الطالبات الجدد على قبولهم في الجامعة.
وقال الحميدي في تصريح صحفي : كما عودتكم قائمتكم على ان تكون السباقة في الانجازات والمواقف الطلابية نكمل اليوم هذه المسيرة، فبعد ان إعتصمنا امام مجلس الجامعات الخاصة و أوصلنا المطالب لوزير التربية و اللجنة التعليمية في مجلس الامة، سنستمر بالضغط الى ان تتحقق المطالب.
واكد الحميدي على ان القائمة لن تقف عند هذا الحد فقد اجتمع النائب عبدالكريم الكندري معنا مشكورا و اوصلنا له المطالب الآتية:
١- تحديد فترة و موعد محدد لصرف المكافأة الاجتماعية.
٢-تحديد موعد لصرف بدل الكتب
٣-بناء مكتبة عامة للجامعات الخاصه لشراء الكتب الدراسية منها.
٤-مراقبة اسعار الكتب و الاشراف عليها.
٥- إلغاء الكود الخاص بالمواد الذي يتم شراءه مع الكتب.
و وعد النائب بالاجتماع مع وزير التربية و اطلاع مجلس الجامعات الخاصة على هذه المطالب.
ختاما طمأن الحميدي الطلبة و الطالبات بأن القائمة ستظل دائما و ابداً في الصف الاول للدفاع عن جميع الحقوق و المكتسبات الطلابية
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