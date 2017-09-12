منسق “الوسط الديمقراطي” في جامعة الخليج: مستمرون بالعمل الى أن تتحقق المطالب

هنأ منسق قائمة الوسط الديمقراطي في جامعة الخليج للعلوم و التكنولوجيا فيصل عزام الحميدي

الطلبة و الطالبات الجدد على قبولهم في الجامعة.

وقال الحميدي في تصريح صحفي : كما عودتكم قائمتكم على ان تكون السباقة في الانجازات والمواقف الطلابية نكمل اليوم هذه المسيرة، فبعد ان إعتصمنا امام مجلس الجامعات الخاصة و أوصلنا المطالب لوزير التربية و اللجنة التعليمية في مجلس الامة، سنستمر بالضغط الى ان تتحقق المطالب.

واكد الحميدي على ان القائمة لن تقف عند هذا الحد فقد اجتمع النائب عبدالكريم الكندري معنا مشكورا و اوصلنا له المطالب الآتية:

١- تحديد فترة و موعد محدد لصرف المكافأة الاجتماعية.

٢-تحديد موعد لصرف بدل الكتب

٣-بناء مكتبة عامة للجامعات الخاصه لشراء الكتب الدراسية منها.

٤-مراقبة اسعار الكتب و الاشراف عليها.

٥- إلغاء الكود الخاص بالمواد الذي يتم شراءه مع الكتب.

و وعد النائب بالاجتماع مع وزير التربية و اطلاع مجلس الجامعات الخاصة على هذه المطالب.

ختاما طمأن الحميدي الطلبة و الطالبات بأن القائمة ستظل دائما و ابداً في الصف الاول للدفاع عن جميع الحقوق و المكتسبات الطلابية