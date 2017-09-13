نائب وزير الخارجية الكويتي: التدخلات الايرانية في شؤون الدول العربية مازالت مستمرة

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم الثلاثاء انه بالرغم من مساعي دولة الكويت لخلق قنوات حوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وايران لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الا أن التدخلات الايرانية في شؤون الدول العربية مازالت مستمرة.

جاء ذلك في كلمة نائب وزير الخارجية الكويتي أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية 148 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.

وأوضح الجارالله في كلمته أن “دول المنطقة لا زالت تعاني من هذا التدخل والذي تمثل مؤخرا في بلادي بما يسمى (خلية العبدلي) الأمر الذي قد انعكس على جهود دولة الكويت في احياء حوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وايران بكل ما يمثله من انعكاس ايجابي على الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وجدد في هذا الصدد الدعوة لايران للقبول بحل ينهي احتلالها للجزر الاماراتية الثلاث عبر اللجوء للتحكيم باعتباره الأسلم والأمثل لحل أي خلاف.

يذكر أن ايران تحتل الجزر الإماراتية الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى” منذ عام 1971 .