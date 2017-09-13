آبل تكشف عن Apple TV مع دعم 4K HDR

كشفت شركة آبل اليوم الثلاثاء، وخلال مؤتمرها المنعقد في قاعة ستيف جوبز المخصصة خصيصاً لأحداث آبل في مقرها الجديد Apple Park في مدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا، عن النسخة الجديدة من منصتها للتلفاز Apple TV، بحيث يتوافق ذلك مع التسريبات الصادرة سابقاً، والتي كشفت عن مجموعة كبيرة من مميزات المنصة، ويأتي الحدث تحت عنوان “دعونا نجتمع في مكاننا” let’s meet at our place.

وتعتبر النسخة الجديدة بمثابة ترقية للنسخ القديمة، والذي أصبح الآن قادراً على تشغيل الأفلام والبرامج التلفزيونية بدقة 4K Ultra HD، وقال تيم كوك ان منصة التلفاز الجديدة تعتبر بمثابة نقطة انعطاف مع اعتمادها على دقة 4K، بحيث أصبح يمكن وضع الأجهزة الجديدة من آبل على قدم المساواة مع أجهزة روكو وأمازون وكروم، والتي تمتلك جميعها قدرة البث بدقة 4K.

كما تتبنى الأجهزة الجديدة تقنية HDR، حيث انها تدعم كلا من Dolby Vision وHDR10، وتتيح هذه التكنولوجيا ذات المدى الديناميكي العالي إبراز الضوء بشكل أكثر إشراقاً وتوسيع نطاق الألوان على أجهزة التلفزيون التي تمتلك أيضاً دعماً لتقنية HDR.

وقد عملت الشركة على إعادة تصيمم واجهة مستخدمي منصة التلفاز، وأصبحت مثالية بالنسبة لدقة العرض 4K، كما أصبح الجهاز يمتلك شاشات توقف يجري تشغيلها عندما يكون الجهاز في وضع عدم الاستعمال، وتم تجديد جهاز التحكم عن بعد المعتمد على سيري.

وتتميز أجهزة آبل الجديدة بعتاد أقوى بكثير من النموذج السابق مثل معالج A10X Fusion، المتواجد حالياً ضمن أجهزة iPad Pro، مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ويعتبر أداء وحدة المعالجة المركزية الجديد أسرع بمرتين بالمقارنة مع النموذج السابق.

وتسمح المواصفات العتادية للجهاز الجديد بإمكانية تشغيل الفيديوهات بدقة 4K وبمعدل 60 إطار في الثانية، ويتوفر الجهاز الجديد الداعم لدقة 4K بسعر 180 دولار أمريكي بمساحة تخزين داخلية 32 جيجابايت، بينما يبلغ سعر نسخة 64 جيجابايت 200 دولار أمريكي، ويبدأ الطلب المسبق على الجهاز بتاريخ 15 سبتمبر/ايلول، على أن يصل للمستخدمين بتاريخ 22 سبتمبر.