3 هواتف “آيفون” وساعة جديدة… كل ما تودّون معرفته عن إصدارات “آب

أطلقت شركة “آبل”، مساء الثلاثاء، 3 هواتف من طراز “آيفون”، وهي هواتف “آيفون 8″ و”آيفون 8 بلاس” و”آيفون إكس” الذي أتى بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز.

وبعد مرور عقد على كَشْف الرئيس التنفيذي الراحل لشركة آبل، ستيف جوبز، عن هاتف آيفون، قدّمت الشركة للجمهور 3 هواتف آيفون بتصميم جديدٍ، بالإضافة إلى نسخة مطوّرة من ساعة “آبل ووتش” وميزات حديثة لـ”آبل تي في”.

وأتى الإطلاق في حفل من مسرح ستيف جوبز، في مبنى الشركة المُصمّم على شكل سفينة فضائية في “آبل بارك”، وهو آخر ما صمّمه جوبز قبل رحيله، واستُخدم للمرة الأولى اليوم.

بدأ بث المؤتمر بعرض لقطات من مقر الشركة الجديد، وبثّ مقتطفاتٍ من مقولات لجوبز، قبل أن يظهر الرئيس التنفيذي الحالي، تيم كوك، ويؤكّد أنّ لا أحد غير ستيف جوبز يُمكنه أن يفتتح هذا المسرح. وبينما كان يبكي على المنصّة، تحدّث كوك عن تاريخ جوبز وتأثيره وعمله وشركة آبل من خلاله.

وأكّد كوك أنّ “أفكارنا وصلواتنا مع المتضرّرين من إعصاري إيرما وهارفي”.

آيفون 8

أتى هاتف “آيفون 8” مخيّباً للآمال، بعدما كان متوقّعاً أن يكون ثورةً في عالم الهواتف الذكيّة، إلا أنّه جاء شبيهاً بشكلٍ كبير لهاتف “آيفون 7”. كما أتى الهاتف مطابقاً للتسريبات.

بدأ تيم كوك الإعلان عن “آيفون” الجديد بالحديث عن تاريخ الهاتف وكيف بدأ وتطور مع الوقت. وقال إنّ أول “آيفون” غيّر طريقة التعامل مع العالم، عبر المتجر وتطبيقات كـ”فيس تايم” وحتى “سيري”.

وأطلقت الشركة هاتف “آيفون 8” الذي سيكون بشاشة قياس 4.7 بوصات، و”آيفون 8 بلاس”، والذي سيكون بشاشة قياس 5.5 بوصات.

ويحتوي الهاتف “آيفون 8” على شاشة “ريتنا” مقاومة للماء، كما أنّه يتمتع بلمس ثلاثي الأبعاد، ومعالج جديد وسريع. واستخدمت الشركة خليطاً خاصاً من الألومنيوم للجسم الكامل ولا سيما الجوانب. ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.

ويأتي الهاتفان بتصميم مصنوع من الزجاج في الأمام والخلف. كما أنّ الهاتفان مقاومان للمياه.

وكان التحسين الأبرز على صعيد الكاميرا، إذ أصبحت الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميغابكسل، وتعطي ألواناً أكثر وتستهلك طاقةً أقل، وتدعم التثبيت البصري. ويحتوي “آيفون 8 بلاس” على كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل بفتحتي 1.8 و 2.8 مع مثبت بصري. كما تم تحسين الصوت في الهاتفين ليُعطي صوتاً أعلى بنسبة 25%.

واستخدمت “آبل” معالج A11 Bionic سداسي الأنوية والذي يحمل 4.3 مليار ترانزستور بداخله.

ويدعم “آيفون 8” تقنية الواقع المعزز، كما ستطرح الشركة العديد من التطبيقات والألعاب الخاصة بالواقع المعزز.

ويتوفّر الهاتفان بألوان الفضي والرمادي والذهبي، بينما سيكونان متاحين على موقع الشركة في 22 سبتمبر، لكنهما لن يكونا متاحين في المتاجر إلا بحلول الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

ويبدأ سعر الهاتفان من 699 دولاراً.

آيفون إكس

ما كان مطابقاً للتسريبات أيضاً، “آيفون إكس”، والذي جاء لمناسبة مرور عقد على الهاتف. وأعلنت الشركة عن الهاتف الجديد الذي كان على مستوى التوقّعات وبميّزات مذهلة.

وحصل الهاتف على شاشة أكبر وذلك بعد الاستغناء عن زر العودة، الأمر الذي أعطى مساحة زر العودة لشاشة أكبر وأوضح للجهاز. وعند الرغبة بإغلاق أي تطبيق أو الذهاب للشاشة الرئيسية، على المستخدم سحب الهاتف من الأسفل إلى الأعلى، كما سيكون إعادة تشغيل الشاشة بالضغط عليها.

وشاشة الهاتف من نوع OLED، بمقاس 5.8 بوصة، وتحمل اسم سوبر ريتنا.

كما أنّ الهاتف مقاوم للمياه، ويدعم فتح قفل الهاتف من خلال تقنية التعرف على الوجه. وتتعرف هذه التقنيّة على وجه المالك وتتكيّف مع تغيّره حتى بتغيير قصة الشعر أو وضع نظارات، وتعمل ليلاً ونهاراً. كما عملت الشركة على حماية معلومات وجوه المستخدمين من السرقة.

وسيدعم الهاتف الوجوه التعبيرية المتحركة والتي يمكن تحريكها بواسطة ميزة التعرف على الوجه.

أما بطاريّة الهاتف، فتعيش عمراً أطول من آيفون 7 بساعتين، بينما يدعم “إكس” الشحن اللاسلكي. وستوفر الشركة جهاز شاحن لا سلكي باسم AirPower كبير حتى يتمكن المستخدمون من شحن جميع منتجاتها مرة واحدة.

ويبدأ الطلب المسبق على الهاتف في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما سيتم شحنه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وسيكون بسعر 999 دولاراً.

آبل ووتش

أعلن تيم كوك أنّ مبيعات ساعة آبل ارتفعت 50 في المائة بعد إطلاق النسخة الثانية، وأصبحت أكثر ساعة مبيعاً في العالم.

وعرضت الشركة مقطع فيديو لمستخدمي الساعة من مناطق مختلفة حول العالم، وكيف ساعدتهم على العناية بصحّتهم وسهّلت حياتهم وحتى أنقذتهم في كثير من الأحيان، عبر إعطائهم معلومات عن صحّتهم.

كما أعلنت الشركة عن ميزات جديدة في الساعة تُركّز في شكلٍ أساسي على الصحة واللياقة البدنيّة، عبر تطوير تطبيق قياس نبضات القلب، وأضافت ميزة تُبلغ المستخدم عن تغيّر مفاجئ في دقات قلبه عندما لا يكون يتحرّك، بالإضافة إلى دراسة القلب. وستكون تلك الميزات متوفّرة في نظام ساعة آبل الرابع في 19 سبتمبر/أيلول الحالي.

وبالنسبة لجديد الساعة، فقد أعلنت الشركة عن “آبل ووتش 3” والتي ستتضمّن شريحة خلويّة مدمجة، وستكون إلكترونيّة وأصغر من شريحة “النانو” المعروفة حالياً، وستحمل نفس الرقم المستخدم عبر “آيفون” الخاص بالمستخدم. ويُمكن استخدام الساعة لإجراء المكالمات بالإضافة إلى تصفّح الخرائط. كما أضافت الشركة تطبيق الموسيقى، حيث سيتمكّن المستخدمون من سماع الموسيقى عبر الساعة فقط.

وتتضمّن الساعة معالجاً ثنائي النواة، كما سيتمكّن المستخدمون من استعمال المساعد الشخصي “سيري” عبر الساعة، وفيها رقاقة من نوع W2، كما تأتي بسوار جديد وألوان جديدة.

وستكون “آبل ووتش 3” بسعر 329 دولاراً للنسخة العادية، و399 دولاراً للساعة المدمج فيها شريحة إلكترونيّة. وستتوفّر الساعة للشراء المسبق على الموقع في 15 سبتمبر، بينما ستتوفّر في المتاجر في 22 سبتمبر في بعض الدول وفي الباقية ستكون متوفرة مع نهاية العام.

آبل تي في

حصلت الشركة على جائزة “إيمي” الثانية عن منتج “آبل تي في”. وأعلنت الشركة عن “آبل تي في 4K”، والذي سيكون معالجه أسرع من السابق، وسيدعم تقنية HDR.

وستوفّر “آبل تي في” بثاً مباشراً لكثير من المحتوى الرياضي. كما أعلنت الشركة عن ألعاب جديدة متوفّرة في التلفاز.

وسيكون “آبل تي في” متوفرا مقابل 179 دولاراً ومتوفّراً للطلب المسبق على الموقع في 15 سبتمبر.

المتاجر

أكّدت أنجيلا أهرينتدس خلال الحفل أنّ 500 مليون شخص يزورون متاجر الشركة سنوياً.

وأعلنت أنّ متاجر آبل أصبحت تسمى تاون سكويرز، بينما ستقوم الشركة بافتتاح العديد من المتاجر الجديدة خلال الفترة القادمة، بينها متجر في شيكاغو خلال الشهر المقبل.