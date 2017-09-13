سان جيرمان يكتسح سيلتك بخماسية وبايرن ميونيخ يكتفي بثلاثية في شباك أندرلخت

اكتسح باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء، مضيفه سيلتك الإسكتلندي بخماسية نظيفة في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا بالمباراة التي احتضنها ملعب سيلتك بارك التي شهدت أيضاً فوز بايرن ميونخ على ضيفه أندرلخت البلجيكي بثلاثة أهداف دون رد.

افتتح أغلى لاعب في العالم البرازيلي نيمار التسجيل (ق19) بعد بينية من أدريان رابيو ثم اختراق للدفاع انتهى بتسديد الكرة في الشباك من بين إثنين من المدافعين.

وجاء الهدف الثاني عبر الوافد الجديد أيضاً كيليان مبابي بعد عرضية حولها نيمار بالرأس للأوروغوياني إدينسون كافاني الذي فشل في تسديدها لتصل للاعب الفرنسي الذي أرسلها نحو الشباك (ق34).

وبعدها بست دقائق حصل الفريق الباريسي على ركلة الجزاء تكفل كافاني بإحرازها ليضيف الهدف الثالث لفريقه.

وفي الشوط الثاني جاء الهدف الرابع (ق83) عن طريق النيران الصديقة بعد كرة عرضية اصطدمت بقدم اللعب ميكائيل لوستيغ لتدخل مرماه، قبل أن يختتم كافاني الخماسية (ق85) برأسية رائعة.

وفي ألمانيا، على ملعب أليانز أرينا وفي نفس المجموعة تمكن بايرن ميونخ الألماني هو الآخر من الفوز على ضيفه أندرلخت البلجيكي بثلاثية نظيفة بعدما لعب الأخير منقوصاً بداية من (ق11) بعد طرد سفين كومس.

وجاءت أهداف العملاق البافاري عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي (ق12) من ركلة جزاء ثم أضاف رافينيا ألكانتارا الهدف الثاني (ق65) بعدما حول عرضية غوشوا كيميتش إلى داخل الشباك.

وتكفل كيميتش بنفسه بتسجيل الهدف الثالث (ق90) بعد صناعة من جيروم بواتينغ.

بهذه النتيجة تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بفارق الأهداف عن بايرن ميونخ وتلاهما في الترتيب كل من أندرلخت وسيلتك بلا نقاط.