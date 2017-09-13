وفيات اليوم الثلاثاء 12-9-2017

– جليدان نمشان حسين الفعم الرشيدي، 76 عاما، (شيع)، رجال: اشبيلية، ق4، ش436، م124، تلفون: 65005005، نساء: الفردوس، ق4، ش1، ج15، م22.

– مصطفى حسن صادق، 84 عاما، (شيع)، رجال: حسينية البلوش، الجابرية، ق11، تلفون: 66167557، 65028885، نساء: الجابرية، ق7، ش5، م36، تلفون: 99791696، 66683330.

– حمود معدي حمد الرشيدي، 79 عاما، (يشيع بعد صلاة عصر غد الأربعاء)، العزاء في المقبرة فقط، تلفون: 50770779.

– صقر عبدالله علي الحلبي، 66 عاما، (يشيع صباح اليوم الأربعاء)، رجال: العديلية، ق3، ش39، م15، تلفون: 94440334، نساء: مشرف، ق6، ش3، ج5، م5.