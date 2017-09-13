(الإطفاء) الكويتية تبدأ تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة الأمطار والسيول

أكدت الإدارة العامة للاطفاء الكويتية اليوم الأربعاء أنها بدأت تفعيل خطة الطوارئ لمواجهة الأمطار والسيول الجارفة التي تستعد لها الإدارة في شهر سبتمبر كل عام.

وقال مدير إدارة العمليات المركزية في (الإطفاء) العميد طارق السبتي في تصريح صحافي إن الخطة تشمل تجهيز مضخات سحب المياه وصيانتها مضيفا أنه تم تكليف رؤساء المراكز متابعة ذلك إضافة إلى تجهيز زوارق صغيرة للتدخل السريع وأطواق وسترات النجاة والحبال الخاصة بالإنقاذ.

وأضاف السبتي أن خطة الطوارئ تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات والبيئة وتقليل الخسائر مشيرا إلى أن دور (الإطفاء) في حالات الطوارئ يأتي قبل وأثناء وبعد حدوث أي طارئ ولابد من الإعداد المسبق لجميع أنواع الكوارث المتوقع حدوثها.

وعن التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية أشار إلى أن هناك تنسيقا متكامال مع جهات الطوارئ مثل وزارتي الداخلية والأشغال العامة وبلدية الكويت للعمل وفقا لخطة الطوارئ كل حسب اختصاصه لمواجهة الأمطار والسيول الجارفة.