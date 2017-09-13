بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشرها السعري وانخفاض الوزني و(كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها السعري 9ر18 نقطة ليصل إلى 6924 نقطة بينما انخفض المؤشر الوزني 3ر1 نقطة ومؤشر (كويت 15) 2ر4 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 41ر111 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 47ر26 مليون دينار كويتي (نحو 55ر86 مليون دولار أمريكي) تمت عبر 4416 صفقة نقدية.

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (يونيكاب) و(أسمنت) و(كمفيك) و(آفاق) (النخيل) في حين كانت شركات (الامتياز) و(أهلي متحد) و(بيتك) و(زين) و(وطنية) الأكثر تداولا.

ويعد (كويت 15) مؤشرا لقياس أداء بورصة الكويت ويتضمن أكبر 15 شركة كويتية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمن المؤشر.

وصمم (كويت 15) ليكون المقياس الرائد للاقتصاد الكويتي وليتبع أداء بورصة الكويت ككل بغرض الحصول على أقصى قدر من الشفافية وتسهيل تداول المشتقات وقياس العائد على الاستثمار وأداء الصناديق والمحافظ.

وتتم مراجعة واختيار الشركات المتضمنة في (كويت 15) مرة كل ستة أشهر ليعكس الشركات ذات السيولة الأعلى والحجم الأكبر من حيث القيمة الرأسمالية.