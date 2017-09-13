الرئيس التركي ينتقد رد فعل الغرب إزاء شراء منظومة (اس 400) الروسية

انتقد الرئيس التركي رجب اردوغان اليوم الأربعاء رد فعل الغرب حول شراء أنقرة منظومة (اس 400) الصاروخية الروسية.

وقال في كلمة خلال اجتماع مع رؤساء البلديات لحزب العدالة والتنمية الحاكم ان “هناك جهات دولية ابدت استيائها من هذه الخطوة والبعض ذهب الى الجنون لمجرد عقدنا للصفقة”.

واشار الى ان بلاده “اتخذت هذه الخطوة بعدما سئمت من الانتظار من الموردين الآخرين” مؤكدا ان تركيا ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لحفظ أمنها”.

وكان اردوغان اعلن في وقت سابق انه تم ايداع مبلغ الدفعة الأولى من شراء الصواريخ الروسية والتي تقدر قيمتها بنحو 5ر2 مليار دولار في حين أكد مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير كوجين أمس الثلاثاء انه تم توقيع عقد الصفقة.

وقد اثار هذا الاتفاق قلقا بين دول حلف شمال الاطلسي (ناتو) بسبب ان نظام الدفاع الجوي الروسي لا يتفق مع الدفاعات الجوية لأعضاء (ناتو).

وتعد صواريخ (اس 400) الروسية بعيدة المدى المضادة للطائرات الأكثر تقدما في روسيا ويمكنها ان تحمل ثلاثة انواع من الصواريخ قادرة على تدمير الأهداف بما فيها الصواريخ الباليستية وصواريخ (كروز).